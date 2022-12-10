В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Михайловский

Военнослужащий из села Белолесье Дмитрий Михайловский погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

Об этом сообщил Татарбунарский городской голова Андрей Глущенко.

Прощание с Дмитрием прошло у дома в селе Белолесье и в в Свято-Покровском храме села.

Провести земляка в последний путь приехали побратимы и пришло почти всё село.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинском фронте погиб житель села Выпасное Мологовской громады Белгород-Днестровского района Одесской области, матрос Олег Задорожный.

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Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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