Норвегия выделяет миллиард крон на восстановление инфраструктуры в Украине

Правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон на восстановление повреждённой в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

“Существует неотложная необходимость отремонтировать систему электроснабжения и другую инфраструктуру в Украине после кампании бомбардировок Россией гражданских объектов. Я рада, что мы подписали соглашение о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон (100 млн долларов), чтобы помочь быстро начать ремонтные работы”, — заявила глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт после подписания документа с региональным директором Всемирного банка в Восточной Европе Арупом Банерджи.

Эти средства Норвегии направляются через многодонорский Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Всемирного банка в Украине (URTF).

«Всемирный банк будет использовать этот фонд для продолжения мобилизации кризисной поддержки украинских властей вместе с поддержкой ремонта критической инфраструктуры и более долгосрочной реконструкции», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Норвегия предоставила 300 миллионов норвежских крон бюджетной поддержке правительства Украины через Всемирный банк. Эти средства были направлены на выплату заработной платы медперсоналу, учителям и бюджетникам, а также выплату пенсий и социальных выплат.

Как сообщал Одесса News, в июле 2922 года Одесса получила гуманитарную помощь от Королевства Норвегия.

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