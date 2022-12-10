В Украине 10 декабря будут отмечать День прав человека

Президент Владимир Зеленский установил ежегодно 10 декабря отмечать в Украине День прав человека.

Соответствующий Указ №854/2022 опубликован на сайте Главы государства.

«Установить в Украине День прав человека, который будет отмечаться ежегодно 10 декабря», — говорится в документе.

Отмечается, что решение принято «в целях утверждения и обеспечения прав и свобод человека, являющегося главной обязанностью государства, усиления консолидации украинского общества, поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря в честь принятия Всеобщей декларации прав человека Дня прав человека».

Для справки. День прав человека – международный праздник, который отмечается 10 декабря по предложению Генассамблеи ООН, знаменуя годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.

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