На прошлой неделе в Одессе родились 211 детей, больше всех — мальчики

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, что на 26 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщается на официальном сайте города, за неделю население Одессы пополнили три двойни.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 107 – на 30 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 104 маленькие одесситки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по числу родившихся детей на минувшей неделе находится городской родильный дом №1, где на свет появились 62 малыша.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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