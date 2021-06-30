Определились все участники четвертьфинала Евро-2020

Во вторник, 29 июня, прошли заключительные матчи 1/8 финала чемпионата Европы-2020, по итогам которых определились все четвертьфинальные пары турнира.

Результаты матчей 1/8 финала:

Уэльс – Дания 0:4 (Дольберг 27′, 48′; Меле 88′; Брейтвейт 90’+4)

Италия – Австрия 2:1 (Кьеза 95′, Пессина 105′ – Калайджич 114′)

Нидерланды – Чехия 0:2 (Голеш 68′, Шик 80′)

Бельгия – Португалия 1:0 (Торган Азар 42′)

Хорватия – Испания 3:5 (Педри 20′ а/г, Оршич 85′, Пашалич 90’+2 – Сарабия 38′, Аспиликуэта 57′, Ферран

Франция – Швейцария 3:3 (4:5)

Англия – Германия 2:0 (Стерлинг 75′, Кейн 86′)

Швеция – Украина 1:2 (Форсберг 43′, Зинченко 27′, Довбик 120+2′)

Таким образом, в четвертьфинале Евро-2020 сыграют:

Швейцария – Испания (2 июля, 19.00)

Бельгия – Италия (2 июля, 22.00)

Чехия – Дания (3 июля, 19.00)

Англия – Украина (3 июля, 22.00).

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