Одесские правоохранители ликвидировали незаконный трансфер в Молдову

Канал незаконной переправки лиц за границу разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Нацполиции.

По информации Госпогранслужбы Украины, преступную схему организовал 42-летний мужчина, привлекая к этому сообщников. Каждому участнику в «бизнесе» была отведена своя роль: пока «главный» занимался организационными вопросами и встречал их в Одессе, один из сообщников выполнял функцию перевозчика, на собственном авто доставляя уклонистов на границу с Молдовой, а другой соучастник, гражданин Молдовы, доставлял деньги в Кишинев для человека, который должен был встретить «подопечных» и доставить их к границе с Румынией.

За такое «путешествие» военнообязанные мужчины должны были оплатить своим «покровителям» от 3500 до 5000 тысяч долларов США. Услуги незаконного пересечения границы подыскивали через популярные интернет-приложения.

Правоохранители задержали организатора канала незаконной переправки мужчин. Его сообщника – перевозчика – задержали при доставке четырёх уклонистов к границе.

В настоящее время обоим задержанным объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных продолжаются.

Отмечается, что автомобили, с помощью которых злоумышленники осуществляли противоправную деятельность, изъяты до решения суда.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года оперативники Подольского и Белгород-Днестровского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу.

Фото и видео: Госпогранслужба.

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