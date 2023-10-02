В украинской разведке подтвердили, что ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

«1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций», — говорится в сообщении.

Согласно подтверждённым данным, три из четырёх дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственных мощностей военного предприятия государства-агрессора.

Как отмечают в спецслужбе, ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса «воздух-поверхность» с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

1 октября СМИ распространили информацию, что в российском городе Сочи (Краснодарский край) был нанесён удар беспилотниками по территории аэродрома, где находится стоянка вертолётов страны-агрессора.

Одесса News информировала, как разведка Британии оценила состояние ЧФ России после масштабных атак.

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