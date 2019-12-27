Как в Одессе на новогодне-рождественские праздники будут работать медучреждения

Департамент здравоохранения Одесского городского совета разработал график работы лечебно-профилактических учреждений в период празднования Нового года и Рождества.

Согласно графика, центры первичной медико-санитарной помощи, детские поликлиники, консультативно-диагностические Центры и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать:

21 декабря, суббота — рабочий день по графику субботы;

22 декабря, воскресенье — выходной день;

23 декабря, понедельник— рабочий день;

24 декабря, вторник — рабочий день;

25 декабря, среда — праздничный день;

26 декабря, четверг — рабочий день;

27 декабря, пятница — рабочий день;

28 декабря, суббота — рабочий день по графику субботы;

29 декабря, воскресенье — выходной день;

30 декабря, понедельник — рабочий день;

31 декабря, вторник — рабочий день;

1 января, среда — праздничный день;

6 января, понедельник — рабочий день;

7 января, вторник — праздничный день.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утверждённым графиком.

Служба экстренной медицинской помощи «103», пункты неотложной стоматологической помощи и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Также ежедневно круглосуточно будут осуществляться выезды автомобиля городской службы неотложной медицинской помощи и консультации колл-центра по телефонам: 15-50 (со стационарных телефонов) и 0-800-50-15-50 (с мобильных).

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе:

— Лидерсовский бульвар, 11 — городская больница №5, телефон 722-62-60;

— ул. Болгарская, 38 — консультативно-диагностический Центр городской клинической больницы №1, телефон 732-66-26;

— пр-т Добровольского, 100 — консультативно-диагностический Центр №29, тел. 52-90-18;

— ул. Академика Воробьёва, 5 — городская клиническая больница №11, тел. 793-24-17.

Экстренная хирургическая помощь детям предоставляется круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Академика Воробьёва, 3.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно по адресам:

— Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3;

— ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.