Как в Одессе в новогоднюю ночь будет работать транспорт

В связи с празднованием Нового года в Одессе будет организована работа городских маршрутов общего пользования с 22:00 31 декабря 2019 года до 6:00 1 января 2020 года.

Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Так, в частности, будут работать трамвайные маршруты №№ 3, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 28; троллейбусные №№ 2,3,7,8,9, 11, 12, автобусные №№137, 145, 148, 150, 168, 175, 185, 198, 201, 203, 220а (по маршруту «Рыбпорт- пл. Независимости»), 232а, 242.