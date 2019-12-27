Вход в Одесскую оперу теперь только через металлодетектор

В Одесском театре оперы и балета установили рамки металлодетекторов.

Как сообщила Пушкинская со ссылкой на работников театра, их подарил член попечительского совета Валентин Стремядин.

«Рамок три, все они установлены на центральном входе в театр. Сейчас устройства настраивают и в ближайшие несколько дней они будут работать в тестовом режиме», — говорится в сообщении.

«Мы стали первым театром в Украине, что присоединился к европейским традициям надёжной защиты театральных зданий и зрителей!» — отметили в театре.