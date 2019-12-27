Дело избитой военнослужащей: НАБУ и ГБР проверяют офицерскую честь

ГБР и НАБУ подключились к расследованию избиения в Одесской области рядовой Натальи Кулиш и возможных фактов коррупции в воинской части А3438, где она служит.

Для разбора ситуации в Одессу прибыл заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, пишет Думская.

«Инцидент произошёл во время мероприятий парково-хозяйственного дня. 14 декабря не было никаких заявлений от Натальи. 19 декабря она обратилась к командованию с просьбой посетить наш госпиталь. Ей такая возможность была предоставлена, 21 числа она поступила… Командованием воинской части вместе с военной службой правопорядка и военной прокуратурой приняты все меры, открыто производство. Сейчас ситуация изучается, выясняются причины конфликта, связан ли он с коррупцией или личными отношениями между военнослужащими», — сказал Руснак.

Он добавил, что озвученные факты коррупции в части расследуют сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В военной прокуратуре уточнили, что к делу подключилось ещё и Государственное бюро расследований.

Отвечая на вопросы журналистов, Руснак добавил, что избившая Наталью Вера Загороднюк и командир роты Михаил Савичев на данный момент не отстранены и продолжают службу в части.

Как сообщала Одесса News, военнослужащая в/ч А3438 Наталья Кулиш рассказала, что 14 декабря на территории части её ударила рукой по голове сослуживица Вера Загороднюк, выбив зубы. По словам пострадавшей, избиение происходило в присутствии и по указанию старшего лейтенанта, командира роты Михаила Савичева.

«Избили, наверное, за то, что знаю много о коррупции. Сухпайки выдают без документов неизвестно кому. Гражданские повара, когда едут домой, выносят продукты с кухни. Я, находясь на должности повара, вынуждена была шпаклевать и штукатурить по приказу», — заявила Кулиш.

В части под Одессой избили военнослужащую: министр обороны пообещал разобратьсяПодписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatvСледите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Gepostet von Думская ТВ am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Также она заявила, что после избиения заместитель командира части подполковник Ангелюк сказал не обращаться в госпиталь, мол, всё равно ничего не докажешь. Поэтому она не обращалась, пока не воспалилась челюсть. Сотрясение мозга, о котором она сообщала, не подтвердилось. Зубы ей пообещали восстановить за бюджетный счёт.

Отмечается, что представитель оперативного командования «Юг», по результатам двух дней служебного расследования, факты, заявленные Кулиш, не подтверждаются. Другие военнослужащие части, по его словам, говорят, что драки вообще не было, только словесная перепалка.