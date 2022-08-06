Президент Зеленский учредил награду «За оборону Украины»

Президент Владимир Зеленский учредил награду «За оборону Украины».

Соответствующий указ №559/2022 “О награде Президента Украины “За оборону Украины” от 5 августа обнародован на сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4 и 12 Закона Украины «О государственных наградах Украины» постановляю: учредить награду Президента Украины «За оборону Украины»», — говорится в документе.

Также настоящим указом утверждаются положения о награде Президента «За оборону Украины», рисунки награды Президента «За оборону Украины», образцы бланков Диплома к награде Президента «За оборону Украины».

Указом Президент постановил удостоить награды «За оборону Украины» военнослужащих и работников Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, сотрудников разведывательных органов, прокуроров, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, должностных лиц таможенных органов, работников Службы судебной охраны, членов добровольческих формирований территориальных громад, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, в осуществлении мер по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины.

Также этой наградой, согласно указу, будут награждены работники центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались непосредственно к выполнению задач по обеспечению мер по обороне Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ, проявили при этом самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины и лиц, осуществлявших волонтёрскую деятельность или иным образом активно способствовавших выполнению задач, связанных с обеспечением осуществления мер по обеспечению обороны Украины.

Кабинету Министров поручено вместе с Государственным управлением делами обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление награды Президента «За оборону Украины», бланков дипломов и футляров к ней и решить в установленном порядке вопросы о финансовом обеспечении соответствующих мер.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

В Положении о награде подчеркивается, что ею могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства.

Награда может быть осуществлена посмертно.

Как сообщала Одесса News, в июне Почётным знаком отличия «За мужество и отвагу» отмечены средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» и 29-й дивизион надводных кораблей ВМС ВСУ.

Фото: ОП

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