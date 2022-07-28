28 июля в Одессе впервые отмечают День украинской государственности

Сегодня, 28 июля, впервые отмечается День Украинской Государственности, который установлен Указом Президента Украины с целью утверждения более тысячелетних традиций украинского государства.

Как сообщается на странице Одесской областной военной администрации в Facebook, по случаю праздника начальник ООВА Максим Марченко возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Одессе.

«Мы отметим этот праздник во время жестокой войны. И отметим его несмотря ни на что, потому что нас, украинцев, не сломать. Нашему государственно-созидательному опыту, культуре, самобытности более тысячи лет. Только те, кто абсолютно не знает правды истории и абсолютно не ощущает её смысла, могли принять решение так коварно атаковать нас. И сейчас как никогда, во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших защитников, проявленной в боях, в самоотверженности обычных людей усиливается сила нашего духа и характера, демонстрируется уровень храбрости и отношения к своей стране», — сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничным днём – Днём украинской государственности.

Фото:Facebook

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