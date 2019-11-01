За неправосудное решение одесская судья ответит по закону

Следователи прокуратуры Одесской области в ходе расследования уголовного производства сообщили о подозрении бывшей судье Малиновского районного суда в вынесении заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в ноября 2014 года судья вынесла заведомо неправосудное решение, которым частично удовлетворила заявление об обеспечении иска по гражданскому делу. Этим решением она освободила действующего директора предприятия и назначила исполняющим обязанности другое лицо.

В результате такого решения последний назначен руководитель фирмы и смог продать имущество предприятия — земельный участок под застройку в Одессе.

«За незаконные действия потерпевшему причинено более 3,5 миллионов гривен убытка», — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.