В Одессе изменится движение некоторых троллейбусных маршрутов

С 26 сентября по техническим причинам работа ряда троллейбусных маршрутов КП «Одесгорэлектротранс» будет изменена.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Так, маршрут №7 будет функционировать между ул. Архитекторской и площадью Десятого апреля, а также между ул. Новосельского и Привокзальной площадью.

Маршрут №10 будет стартовать от ул. Инглези и проходить по ул. Космонавтов, Адмиральскому проспекту, ул. Сегедской, просп. Гагарина, просп. Шевченко к площади Десятого апреля, по ул. Черняховского и далее по Адмиральскому проспекту к улице Инглези.

Маршрут №9 работает между улицами Ришельевской и Привокзальной площадью.

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