В Одессе простились с проректором МГУ Борисом Васильевым, погибшем от обстрела

2 мая в Одессе простились с проректором Одесского Международного гуманитарного университета Борисом Васильевым, который погиб от российского обстрела города 29 апреля.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба высшего учебного заведения.

Проститься с погибшим пришли коллектив и студенты университета. О Борисе Васильеве говорили как о «высоком профессионале, чутком и мудром человеке, открытой личности, ответственность которой у всех вызывала искреннее уважение».

Похоронили Бориса Васильева на Западном кладбище Одессы.

Как сообщала Одесса News, вечером 29 апреля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Сразу погибли пять человек. Позже в больнице скончался ещё один одессит. В тяжёлом состоянии находились восемь человек, из них четверо – в крайне тяжёлом, в том числе 5-летняя девочка. Ей сделана операция на сердце. Среди раненых – президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов. 30 апреля объявлено траурным днём в Одессе и Одесской области.

Фото: Международный гуманитарный университет/Facebook

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