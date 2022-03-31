В Одессе разрешат продажу вина: шутка это или всерьёз — узнаем 1 апреля

С 1 апреля в Одесской области можно будет продавать и покупать алкогольные напитки.

Приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 1 апреля разрешена продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30 процентов объёмных единиц (вино, пиво, ликёр, шампанское, портвейн) в период с 09.00 до 1.00.

Продажа крепких алкогольных напитков пока ещё под запретом.

В дальнейшем строго-настрого запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим Вооружённых Сил Украины, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

Однако, как отметил Марченко, в случае увеличения уровня преступности и правонарушений на фоне потребления алкоголя, в Одессе и Одесской области снова будет запрещена продажа любых алкогольных напитков.

Как сообщала Одесса News, запрет на реализацию любого алкоголя ввели в Одесской области с полуночи 2 марта.

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