Одесса и ещё семь городов нуждаются во всех группах донорской крови

Специализированные медицинские учреждения Одессы, Киева и ещё шести областных центров на этой неделе нуждаются во всех группах крови.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

По данным Минздрава, все группы крови необходимы Центрам крови в Киеве, Виннице, Днепре, Николаеве, Кропивницком, Харькове, Житомире, а также Одесской областной станции переливания крови и Одесской областной детской больнице.

В Минздраве отмечают, что потребность в донорской крови остаётся высокой по всей стране. При этом потребности динамичны и меняются каждый день в зависимости от обстоятельств.

Запланировать донацию крови можно на сайте ДонорUA в личном кабинете, напоминают в Минздраве. Ответы на вопросы по поводу донорства – по ссылке.

Врачи призывают граждан сдавать на регулярной основе кровь, ведь она ежедневно нужна стабилизационным пунктам, госпиталям, гражданским больницам.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy