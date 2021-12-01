Зеленский страшится нового Майдана: блокирует подъезды к Раде, открывает каток перед ОПУ

1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной Раде Украины, а депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор, чтобы они могли попасть в здание парламента.

Такие и другие меры будут введены из-за намеченной на 19 часов бессрочной акции — «Защити Украину – останови переворот», которую проводит объединение общественных организаций «Движение сопротивления капитуляции».

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, «будут заблокированы входы, выходы, подъезды (в Раду, — ред.). Я думаю, что полиция сделает коридор, как она делает во время массовых митингов, чтобы народные депутаты и аккредитованные журналисты могли заходить в зал».

Как отметил Арахамия, Управление государственной охраны предупредило о возможности блокировки Рады митингующими. По его словам, сейчас стоит вопрос о том, как обеспечить проход в парламент дипломатам, которые приглашены на заседание, где выступит президент Украины Владимир Зеленский с традиционным посланием к нардепам о внутреннем и внешнем положении Украины.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook призвал граждан, планирующих принять участие в массовых акциях 1 декабря «соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности».

«Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а ещё больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции или операции Объединённых сил», – отметил Монастырский.

Он добавил, что правоохранители «с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе».

«Они – на страже вашей безопасности и делают всё для недопущения провокаций», – резюмировал Монастырский.

На улице Банковой под зданием Офиса президента 30 ноября, накануне акции протеста, начали монтировать каток.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», двор возле Офиса президента оградили металлической сеткой, во дворе разложили материалы, из которых рабочие монтируют каток.

Как сообщала Одесса News, активисты «Движения сопротивления капитуляции» проводили акцию в Киеве 21 ноября, когда под Офисом президента они объявили ультиматум Зеленскому: либо он увольняет руководителя ОПУ Андрея Ермака, либо они начнут бессрочную акцию с требованием импичмента президента.

На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский сказал, что не собирается его увольнять.

Соучредитель партии «Демократична сокира» Юрий Гудыменко заверил, что акция будет мирной, на ней «не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны».

В 9.30 возле здания парламента начнётся акция, организованная движением «SaveФОП», с требованием принять нормы законопроекта №5866 о создании условий для развития физлиц-предпринимателей и повышения прозрачности их деятельности, сообщил в Facebook лидер «SaveФОП» Сергей Доротич.

Также в 19.00 на Майдане Незалежности акцию протеста проведёт «Национальный корпус», который требует уволить со своих должностей «пророссийских агентов» Андрея Ермака, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко и заместителя Ермака Олега Татарова.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. Ахметов же обвинения Зеленского назвал «сплошной ложью».

СБУ сообщила о начале расследования возможной подготовки к захвату государственной власти в Украине через три дня после заявления Зеленского, 29 ноября.

Фото: Телеграф, Гордон, Facebook, Цензор.НЕТ

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