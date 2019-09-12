В Одесской области пограничники задержали преступника, пытавшегося убить жену

11 сентября пограничники Южного регионального управления Госпогранслужбы получили информацию от ГУ Нацполиции Украины о том, что за совершение тяжкого преступления осуществляются мероприятия по розыску 55-летнего гражданина Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, стремясь избежать ответственности за содеянное, злоумышленник имел намерения покинуть Украину. Информация подтвердилась. Пограничники Белгород-Днестровского отряда на участке отдела пограничной службы «Староказачье» обнаружили и задержали гражданина, пытавшегося выехать на мотоцикле.

Отмечается, что житель Овидиопольского района Одесской области во время конфликта с женой нанёс ей тяжёлые удары ножом в различные части тела. Оставив её в тяжелом состоянии, мужчина сбежал.

Сейчас задержанного пограничники передали представителям Нацполиции Украины. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.