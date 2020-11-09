$500 за удостоверение моряка — такова цена получения документа по блату

500 долларов США за беспрепятственное получение морских документов — такова такса жительницы Одессы, которую подозревают в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении 49-летней местной жительнице в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом по оформлению морских документов.

По версии следствия, которое осуществляют следователи Малиновского отдела полиции, женщина с целью наживы, имея влияние на должностных лиц, в компетенцию которых входит оформление удостоверений личности моряка, получила 500 долл США за быстрое и беспрепятственное оформление такого документа.

Как сообщала Одесса News, с марта 2020 года удостоверение личности моряка выдают по принципу «единого окна» в ГП «Морречсервис», а с 1 июня ещё и в Центрах предоставления административных услуг.

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры