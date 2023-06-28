Глава Одесской облгосадминистрации поздравил одесситов с Днём Конституции

28 июня в Украине отмечается День Конституции.

Сегодня председатель Одесской областной государственной алминистрации Олег Кипер поздравил жителей региона с этим праздником.

На своём Telegram-канале Олег Кипер написал: «Конституция Украины – главный оберег государственности и демократии. Гарант соборности страны, принятие которого навсегда определило желание украинцев жить в свободном государстве. В нашей Конституции утверждены главные ценности украинцев – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Это те ценности, за которые сегодня, к сожалению, проливается кровь. И мы искренне благодарим каждого героя, защищающего нашу государственность».

«Пусть в день национального праздника у каждого из нас крепнет чувство гордости за свою страну и её Главный Закон! Вместе к победе! Слава Украине!», — резюмировал Олег Кипер.

Для справки. Конституцию Украины, день которой в условиях военного положения Украина празднует второй год подряд, Верховная Рада приняла и ввела в действие 28 июня 1996 года. Её принятие закрепило правовые основы независимой Украины, её суверенитет и территориальную целостность, явилось важным шагом в обеспечении прав человека и гражданина, способствовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.

Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 парламентариев). Им определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

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