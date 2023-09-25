В Одесской области найден погибший от ракетного удара по складу с зерном

От попадания вражеской ракеты в зернохранилище в Одесской области ночью 25 сентября образовались завалы, под которыми найдено тело погибшего человека.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«К сожалению, в результате российской ночной атаки имеем погибшего человека. В склад, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении с ночи, не выходили на связь. В 12:15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших. Поисково-спасательные работы продолжаются. Искренние соболезнования родным и близким…», — написал Олег Кипер.

Ранее глава облгосадминистрации проинформировал о том, что в Одессе в результате взрывной волны пострадала женщина, получившая повреждения обломками. Ей предоставляется вся необходимая помощь в местной больнице, — сообщала Одесса News.

Фото: ГУ НП в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy