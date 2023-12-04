Президент Болгарии наложил вето на соглашение о поставках Украине 100 БТР

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето и вернул в парламент закон о ратификации соглашения о предоставлении Украине бронетранспортной техники.

Об этом 4 декабря пишет его сайт.

Радев заявил, что одобрившие соглашение депутаты «не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами дарения, что не позволяет им объективно оценить, остаётся ли предоставляемая устаревшая техника необходимой в стране».

По мнению президента, при принятии закона не были учтены «задачи военного времени, стоящие пред болгарской полицией, а также пограничной и пожарной службами».

«Предоставленная Украине бронированная транспортная техника большой грузоподъёмности могла бы быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе, в труднодоступных районах… Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первым приоритетом», – говорится в заявлении.

Радев подчеркнул, что закон о ратификации возвращён в парламент Болгарии для дальнейшего обсуждения.

Одесса News информировала, что в начале полномасштабной войны России против Украины Болгария официально отказывалась поставлять Украине оружие. Но 3 ноября 2022 года параламент одобрил оказание военной поддержки Киеву.

4 августа болгарские СМИ сообщили, что правительство Болгарии одобрило проект соглашения между министерством внутренних дел страны и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении Киеву около 100 машин бронетехникию, а также запчастей и вооружения. Сообщалось, что речь идёт о боевых машинах 60-х и 70-х годов, которые есть у МВД Болгарии и никогда ранее не использовались.

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