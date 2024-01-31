Германия объявила о новой военной помощи Украине

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине, в неё вошли в том числе ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортёры.
Изменения опубликованы на сайте правительства Германии 31 января, сообщает издание ГОРДОН.
В новый военный пакет вошли:
- 24 бронетранспортёра;
- четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;
- ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
- один мостоукладчик Biber с запчастями;
- три танка для разминирования Wisent 1;
- четыре специальных устройства на танки для разминирования;
- более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- система против морских мин;
- система видеонаблюдения Satcom;
- четыре автомобиля для пограничной службы;
- 450 цепей противоскольжения;
- 194 тыс. индивидуальных сухпайков.
Также в правительстве Германии отметили, что в новый пакет помощи входят 6 многоцелевых вертолётов Sea King Mk41 с запчастями. Однако из соображений безопасности правительство не сообщает о деталях транспортировки и сроках передачи этой техники, указано в релизе.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy