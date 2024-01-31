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Германия объявила о новой военной помощи Украине

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Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине, в неё вошли в том числе ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортёры.

Изменения опубликованы на сайте правительства Германии 31 января, сообщает издание ГОРДОН.

В новый военный пакет вошли:

  • 24 бронетранспортёра;
  • четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
  • один мостоукладчик Biber с запчастями;
  • три танка для разминирования Wisent 1;
  • четыре специальных устройства на танки для разминирования;
  • более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • система против морских мин;
  • система видеонаблюдения Satcom;
  • четыре автомобиля для пограничной службы;
  • 450 цепей противоскольжения;
  • 194 тыс. индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что в новый пакет помощи входят 6 многоцелевых вертолётов Sea King Mk41 с запчастями. Однако из соображений безопасности правительство не сообщает о деталях транспортировки и сроках передачи этой техники, указано в релизе.

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