Германия объявила о новой военной помощи Украине

Германия обновила список военной помощи, которую она предоставила Украине, в неё вошли в том числе ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортёры.

Изменения опубликованы на сайте правительства Германии 31 января, сообщает издание ГОРДОН.

В новый военный пакет вошли:

24 бронетранспортёра;

четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;

ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;

один мостоукладчик Biber с запчастями;

три танка для разминирования Wisent 1;

четыре специальных устройства на танки для разминирования;

более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

система против морских мин;

система видеонаблюдения Satcom;

четыре автомобиля для пограничной службы;

450 цепей противоскольжения;

194 тыс. индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что в новый пакет помощи входят 6 многоцелевых вертолётов Sea King Mk41 с запчастями. Однако из соображений безопасности правительство не сообщает о деталях транспортировки и сроках передачи этой техники, указано в релизе.

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