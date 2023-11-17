Командующий ВМС ВСУ и глава британского МИД обсудили ситуацию в Чёрном море

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа во время встречи с новоназначенным главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном обсудили текущую ситуацию в Чёрном море, а также перспективы и потребности украинских ВМС.

Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в Facebook.

В ходе диалога стороны обсудили текущую ситуацию в Чёрном море, ход ведения боевых действий, перспективы и потребности национальных ВМС. Украинская сторона подробно рассказала о достижениях украинского флота, особенностях текущей ситуации и опыте применения иностранных образцов вооружения.

Также обсудили вопросы обеспечения деятельности ВМС, постоянное плодотворное взаимодействие с представителями Вооруж’нных сил Великобритании.

Кроме того, внимание было уделено и гуманитарной составляющей, последствиям деятельности РФ в акватории моря и особенностям работы гражданского судоходства в условиях агрессивных действий со стороны РФ в море.

Отмечается, что Камерон возвращается в Великобританию с очень чётким перечнем следующих шагов, которые Украина и британское правительство должны предпринять для того, чтобы приблизить победу и расширить возможности морского коридора.

Члены иностранной делегации вместе с представителями украинского дипломатического ведомства и руководством украинских Военно-морских сил почтили память погибших военнослужащих ВМС возложением цветов.

Также гости пообщались с украинскими военными моряками, посетив один из кораблей ВМС Украины. Камерон в своём обращении к собравшимся подчеркнул неизменность поддержки Украины в моральной, экономической, политической, дипломатической и, конечно, военной составляющих в дальнейшем, их наращивание до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне с российским агрессором.

Как сообщала Одесса News, 16 ноября в ходе своего визита в Одессу глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Одесский порт и ознакомился с памятниками архитектуры Одессы, пострадавшими от российской агресссии.

Фото: ВМС ВС Украины

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