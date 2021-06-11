К Чёрному морю отправился американский эсминец

Ракетный эскадренный миноносец США класса «Арли Берк» USS Laboon (DDG 58) отправился к Чёрному морю.

Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.

Отмечается, что в Чёрном море эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

«ВМС США регулярно работают с союзниками и партнёрами НАТО в Чёрном море», — говорится в сообщении.

Кстати. USS Laboon был включён в состав ВМС в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.

Одесса News информировала о посещении в мае 2021 года Одесского порта корабля Береговой охраны США «Hamilton».

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