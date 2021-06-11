Одесские спасатели предотвратили обвал дома на Колонтаевской

Вечером 10 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение, что по улице Колонтаевской в Одессе с крыши жилого дома обваливается конструкция.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию к месту вызова спасатели установили, что над входом в многоквартирный дом откололась и нависла плита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели поднялись с помощью автолестницы на крышу дома и сняли аварийную конструкцию, тем самым ликвидировав опасность для жителей.

Одесса News информировала об обвале в марте 2021 года части трёхэтажного жилого дома по улице Нежинской, 16, в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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