Одесситы устроили самосуд мужчине, который пытался затащить девочку в сквер

В Одессе устроили самосуд над мужчиной, который пытался затянуть девочку с ДЦП в парковую зону.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Одесса как она есть».

Отмечается, что происшествие имело место 10 июня около шести часов вечера на улице Ядова в районе Слободки. Очевидцы утверждают, что мужчина схватил ребёнка и потащил в сквер им.П.И.Старостина. Они бросились девочке на помощь, а злоумышленника задержали, устроив самосуд.

Жительница Одессы рассказала, что подозреваемый «незначительно пострадал в драке с жителями нашего района». В сети опубликовали фото подозреваемого. Как видно на кадрах, на лице мужчины следы побоев, футболка разорвана.

После этого была вызвана полиция, которая злоумышленника арестовала. Полицейские проводили опрос свидетелей происшествия.

На сайте Нацполиции в Одесской области информации об инциденте пока нет.

Одесса News в июне 2021 года рассказала о судебном процессе над 30-летним жителем Николаевского района Одесской области, который признан виновным в развращении своей 5-летнй дочери и приговорён к 5 годам заключения.

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