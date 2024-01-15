Залужный и Неижпапа обсудили ситуацию в акватории Чёрного моря

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и Командующий Военно-Морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщают на своей странице в Facebook ВМС ВСУ.

«Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Таврия» и «Одесса». Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные чины «согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки».

Одесса News информировала, что Министр обороны Украины Рустем Умеров, Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала 9 января 2023 года посетили позиции Сил обороны Украины в районе Купянска Харьковской области.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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