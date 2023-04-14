415-й день войны: Самые ожесточённые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку

Начались 415-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Россия продолжает ведение захватнической войны, продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населённых пунктов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 14 апреля.

За прошедшие сутки противник нанёс 19 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения. Противник не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории, несмотря на значительные потери. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточённые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки, благодаря слаженности действий подразделений сил обороны и героизму наших воинов, было отражено 49 атак противника.

За прошедший боевой день на Авдеевском направлении противник вёл безуспешные наступательные действия, обстреливая артиллерией населённые пункты Донецкой области.

На Шахтёрском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населённых пунктов рядом с линией боевого столкновения, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео с казнью россиянами украинского военного.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod