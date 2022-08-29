На Московском кинофестивале представлен фильм с участием жены вице-мэра Одессы

На московском кинофестивале представлен фильм «Кроткая» с участием жены и сына вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

Об этом сообщает УНИАН. Также об этом информируют в социальных сетях известные общественные деятели.

Отмечается, что заявка на участие в фестивале была подана ещё до войны — в декабре прошлого года.

Историк Александр Бабич сообщил в Facebook, что одесская студия Tour de Force (Толчок к движению) долго снимала фильм «Кроткая» по одноименному произведению писателя Фёдора Достоевского. Лента посвящена его 200-летию. «И в декабре 2021 года подалась в программу Московского (прости Господи) международного кинофестиваля…», — написал Бабич.

Он отметил, что практически все страны отказались от участия в этом российском фестивале. При этом фильм Князевой был включён в программу «Русский след».

Кадр из фильма «Кроткая»

На сайте фестиваля говорится, что фильм Князевой «Кроткая» 2022 года. Его премьера в РФ состоялась 27 августа. Актёры: Сергей Марков, Любовь Агрист, Татьяна Зенкова, Сергей Колбинев, Андрей Волков, Константин Писарев. Также среди актёров — Виктория Вугельман и Давид Вугельман – жена и сын вице-мэра Одессы Павла Вугельмана.

Сейчас пользователи социальных сетей активно обсуждают случившееся. Люди выражают возмущение. Они удивляются, каким образом в то время, как Россия напала на Украину, в стране-агрессоре представлен фильм украинского режиссёра.

Комментариев мэрии по этому поводу пока нет.

Одесские кинематографисты требуют исключения из Национального союза кинематографистов Украины Сергея Колбинева — оператора «Кроткой».

В заявлении кинематографистов говорится, что 28 августа одесские кинематографисты узнали, что в так называемом «международном кинофестивале в Москве в специальной программе «Русский след» участвует фильм «Кроткая», созданный в «неизвестном частном учреждении» несколькими жителями Одессы.

«Одним из тех, чья фамилия трижды упоминается в титрах этой ленты (соавтор фильма, оператор и актёр-исполнитель), оказался Сергей Колбинев, который входит в состав членов Национального союза кинематографистов Украины», — сказано в заявлении.

Одесские кинематографисты отмечают, что глубоко возмущены «предательским поведением» Колбинева. «Правление Одесского отделения НСКУ считает категорически недопустимым дальнейшее членство этого человека в рядах Национального союза кинематографистов Украины и выражает уверенность в том, что Секретариат правления НСКУ поддержит это заявление», — заявили они.

Одесса News сообщала о скандале вокруг литературного конкурса имени Бабеля в августе 2022 года.

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