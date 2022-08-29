Минута молчания: светлая память всем погибшим в войне

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

Сегодня, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

«На самом деле каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу», — заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам Главнокомандующего ВСУ, не существует правильных слов или удачных моментов, когда речь идёт о потерях, потому что это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были целой Вселенной.

«К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кому они нужны живыми», — подчеркнул Залужный.

«Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой утраты. Спасибо за самую большую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет восхищаться мир. Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной — мы будем продолжать борьбу до нашей Победы. Стоим со щитом. Помним всех, кто на щитах. Вечная память Героям!» — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 23-летний младший сержант Игорь Бурдужа, уроженец села Базарьянка Тузловской территориальной громады, погиб 16 августа в районе посёлка Опытное в Бахмутском районе Донецкой области.

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