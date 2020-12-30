В ОБСЕ обеспокоены масштабами любительского лова рыбы в Днестре

Координатор проектов ОБСЕ обеспокоен масштабами любительского лова рыбы в Днестре, который уже составляет около 25% от общей добычи рыбных ресурсов в низовьях Днестра.

Такую ​​цифру в Facebook приводит Координатор проектов ОБСЕ в Украине.

«545 тонн рыбы — это примерный объём ежегодного вылова рыболовов-любителей в Днестре. Сравнительный анализ общего промышленного вылова в Нижнем Днестре вместе с лиманом показал, что любительский вылов составляет около 25% от общей добычи рыбного ресурса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во многих районах систематически наблюдается браконьерство; рыбу ловят сетями и с помощью спиннинга с тяжёлыми вредящими крючками.

«В некоторых сёлах браконьерство является важной частью занятий местных жителей. Вылов значительных объёмов рыбы рыболовами-любителями в Нижнем Днестре, включая заготовку основных коммерческих видов (карп, судак, плотва, лещ, сом, жерех и т.п.), не компенсируется имеющейся популяцией рыб и зарыблением», — констатирует Координатор.



Указывается, что это некоторые из ключевых выводов отчёта «Оценка воздействия рекреационной рыбной ловли на рыбные запасы в Нижнем Днестре», подготовленного в этом году в рамках проекта «Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр», который выполняется при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Отчёт также содержит ряд рекомендаций как для Украины, так и для Республики Молдова, соблюдение которых должно обеспечить неисчерпаемость запасов рыбных ресурсов. Среди рекомендаций, в частности, введение обязательного мониторинга любительского рыболовства, создание института государственных рыбных инспекторов.

Как сообщала в декабре 2020 года Одесса News, Министерство экологии совместно Госрыбагентством и другими заинтересованными сторонами разрабатывают Кодекс о рыбном хозяйстве.