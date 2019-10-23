В Одессе совещаются, как общественности контролировать армию

Министерство обороны и Координатор проектов ОБСЕ в Украине организовали в Одессе семинар относительно ключевых направлений демократического контроля над Вооружёнными Силами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на менеджера проектов в военно-политической сфере ОБСЕ в Украине Александра Гладкого.

«Мы собрались, чтобы повысить уровень осведомлённости военнослужащих с их правами и свободами, улучшить взаимодействие Вооружённых Сил с гражданским обществом, а также продемонстрировать преимущества демократического гражданского контроля над отечественной армией. Существенным аспектом этого мероприятия станет обсуждение вопроса государственного языка как фактора национальной безопасности и эффективного средства связи с общественностью», — отметил Гладкий.

Также военные Одесского гарнизона ознакомятся с сущностью и содержанием гендерной политики в секторе безопасности и обороны.

По словам и.о. первого заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Андрея Коренько, демократический контроль над армией является важным признаком процесса, направленного на дальнейшую интеграцию в евроатлантические структуры.

Отмечается, что на семинаре ОБСЕ видное место отводится вопросам имплементации современной языковой политики в ВСУ и эффективности коммуникации военных со СМИ.



К участию в мероприятии привлечены представители ОБСЕ в Украине, отечественного оборонного ведомства, Генштаба, Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, общественных организаций, а также военнослужащие ВМС и других воинских частей и учреждений Одесского военного гарнизона.

Фото: Минобороны