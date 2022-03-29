34-й день войны: ВСУ по некоторым направлениям вытесняет противника

Продолжается тридцать четвёртый день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, российский враг не достиг цели наступательной операции. Отмечается вывод некоторых подразделений ВС РФ с территории Киевской и Черниговской областей. При этом высок риск нападения российских оккупантов на военную и гражданскую инфраструктуру.

Отмечаются проблемы укрепления и ротации существующей российской группировки противника. Так, только в Тихоокеанском флоте Вооружённых Сил РФ рекрутинговые подразделения из-за отказа личного состава участвовать в так называемой «спецоперации» не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группировку.

По данным Генштаба, на Волынском направлении группировка Вооружённых Сил Республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит показательные акции.

На Полесском направлении российский противник ограничивается артиллерийским обстрелом, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию Беларуси.

На Сиверском направлении российские оккупанты продолжают блокаду Чернигова, пытаясь постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. Враг не предпринимал активных действий в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию в населённых пунктах Харьковское и Барвинковое, пытаясь захватить город Изюм. Боевые действия продолжаются в районе населённых пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое.

«Российский враг увеличил существующую группировку, привлекая отдельные подразделения 1-й танковой армии РФ. 200-я отдельная мотопехотная бригада российского противника потеряла в боях под Харьковом две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курилита. Потери только одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих», — говорится в оперативке Генштаба.

На Донецком направлении противник увеличил огневую мощь и активизировал штурмовые действия в большинстве районов. Нанёс авиаудары по населённым пунктам Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Креминная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Враг не имеет успеха.

В городе Бердянске российские оккупанты пытаются восстановить портовую инфраструктуру.

На Южном направлении противник под прикрытием артиллерийского огня принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и топлива.

Группа Сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сдерживает противника по всем направлениям, по некоторым направлениям вытесняет противника, — резюмирует Генштаб ВСУ.

Как сообщала Одесса News, по данным Минобороны РФ, Россия решила сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, однако, сосредоточатся на Донбассе.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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