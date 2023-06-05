В Украине заработал мониторинг рыболовецких судов

В Украине с начала июня местонахождение рыболовных судов во время промышленного отлова рыбы в пределах и за пределами Украины фиксируется специальной информационно-телекоммуникационной системой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что цель мониторинга — обеспечить чёткий контроль за местонахождением судов, необходимый для охраны водных биоресурсов и их рационального использования.

«Запуск новой системы мониторинга станет ещё одним важным пазлом в процессе реформирования рыбной отрасли. Онлайн мониторинг за рыболовными судами позволяет уменьшить позорную практику незаконного рыболовства, а также снизить коррупционные риски в промышленном отлове водных биоресурсов», — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Подчёркивается, что контроль за рыболовными судами поможет снизить долю незаконной рыбной продукции на рынке, которая в настоящее время составляет значительную конкуренцию легально добытым водным биоресурсам. В то же время, такой мониторинг позволит сформировать объективную доказательную базу незаконного вылова рыбы и усилит эффективность мероприятий по охране водных биоресурсов.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля 2023 года подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов и сфере аквакультуры».

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