Третий проигрыш подряд: «Черноморец» не смог победить харьковского «Металлиста 1925»

Футболисты харьковской команды «Металлист 1925» выиграли вчера, 6 августа, на своём стадионе «Металлист» у команды одесского «Черноморца» со счётом 3:2.

Как сообщает ФК «Черноморец», за поединком следило более 7 тысяч зрителей, несмотря на 30-градусную жару.

Одесский футболист Бугай стал самой заметной фигурой на поле в первом тайме матча. Владислав смело вступал в единоборства, умело уходил от противников и постоянно был нацелен на ворота. Наш нападающий открыл счёт в матче на 17-й минуте. Подача Михайленко нашла Бугая в центре штрафной площадки, первый удар пришёлся в защитника хозяев, а второй форвард «Черноморца» наносил уже лёжа на газоне через себя, и забил отличный гол — 1:0.

Отмечается, что хозяева достаточно быстро сравняли счёт. Промахи в обороне одесситов привели к тому, что свободный от опеки Батюшин метко пробил в нижний угол с линии штрафной площадки — 1:1. «Моряки» ничуть не смутились досадной осечкой и продолжили фактически диктовать свои условия харьковской команде. И гол таки состоялся. Вновь отличился Бугай. Михайленко выиграл борьбу в центре поля, сделал пас на ход Владиславу, который обыграл опекуна и неотразимо пробил низом в дальний угол — 2:1.

Однако, за короткий промежуток времени хозяева вышли вперёд.

«Черноморец» пытался изменить ситуацию, но тщетно.

Как сообщала Одесса News, 31 июля футбольная команда «Черноморец» проиграла в Днепре местной команде «Днепр-1».

Фото: ФК»Металлист 1925″

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