Одесская прокуратура сообщила о подозрении членам группы — организаторам азартных игр

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской местной прокуратуры №2 сообщено о подозрении трём членам организованной группы в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, по версии следствия, в конце прошлого года 35-летний уроженец города Измаил, вместе с двумя друзьями, которые выполняли роль администратора и кассира незаконного зала азартных игр, с целью наживы и получения неконтролируемой государством прибыли, без получения необходимой лицензии, организовал незаконный игорный бизнес.

«В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали незаконную деятельность виртуального казино на территории Малиновского района Одессы, в котором сообщники обеспечили функционирование компьютерных симуляторов для проведения азартных игр, а также приняли меры для конспирации незаконной деятельности и допуска к игре только «избранных» игроков», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что во время санкционированного обыска сотрудники прокуратуры совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области и следователями СО отдела полиции №1 Одесского районного управления №1 изъяли денежные средства, документацию, компьютерную технику и пресекли преступную деятельность незаконного интерактивного заведения.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры