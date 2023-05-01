Футбол: «Моряки» до последнего свистка арбитра пытались забить гол в ворота «Зари»

29 апреля на стадионе им.Лобачевского в Киеве прошёл футбольный матч между командами «Черноморец» и луганской «Зарёй».

Как сообщает официальный сайт ФК» Черноморец», на 5-й минуте матча соперники обменялись опасными ударами со средней дистанции.

«Ровная игра неожиданно разразилась голом на 16-й минуте. Бражко перехватил мяч у нашей штрафной и вывел Герреро лицом к лицу с голкипером «Черноморца» — 0:1», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что и второй гол также начался с отбора мяча в центре поля: стремительный контрвыпад завершился попаданием в цель луганского футболиста Антюха с 20 метров – 0:2.

Перед перерывом классный ответный мяч забили «моряки». Бадибанга подал, а Ермаков головой отправил мяч в «девятку» – 1:2.

Почти весь второй тайм «Черноморец» провёл на половине поля «Зари», но безуспешно. Зато на 79-й минуте луганчанин Русин, получив острую передачу от Герреро, с семи метров отправил мяч в сетку – 1:3.

«Моряки» до последнего свистка арбитра стремились забить гол. Ближайшим к успеху был Ермаков в конце компенсированного времени, но удар головой защитника метров с десяти пришёлся выше перекладины.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля в 23-м туре на криворожском стадионе «Горняк» «моряки» выиграли со счётом 3:2 у «Кривбасса».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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