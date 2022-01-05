Бывший главреж Одесского оперного арестован в Италии не по линии Интерпола

Задержание бывшего главного режиссёра Одесского оперного театра Евгения Лавренчука в Италии свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны для преследований украинцев.

Об этом Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в Теlegram.

«Обеспокоена безосновательным арестом в итальянском Неаполе по запросу России украинского театрального режиссёра Евгения Лавренчука», – говорится в сообщении.

По её словам, «Россия обвиняет Евгения в «финансовых нарушениях», которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы пишут, что Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чём именно – детали не разглашают”.

«В МИД Украины сообщили, что адвокаты и консулы предоставляют режиссёру необходимую юридическую помощь, находятся на связи с администрацией пенитенциарного заведения и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Интерполом по запросу России и защиты его законных интересов», – отметила Денисова.

По её словам, “задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путём предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определёнными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев».

“Львовянин Лавренчук в 16 лет уехал в Россию на учёбу, где набирал курс его земляк, режиссёр Роман Виктюк. После учёбы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссёром Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах”, – отметила омбудсмен.

Денисова обращается к прокурору города Неаполя, омбудсменам региона Кампания и муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ.

Она просит руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко обратиться в Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол в преследовании Лавренчука.

Племянница Романа Виктюка, заведующая литературно-драматургической частью Первого театра Екатерина Виктюк сказала Укринформу, что Лвренчук направлялся во Львов, чтобы быть ведущим на вечере памяти Романа Виктюка.

«Он был учеником Романа Григорьевича и смог дополнить наш вечер своими уникальными знаниями и воспоминаниями и, конечно, своей компетентностью. Он постоянно был на связи, мы в месседжере согласовывали все рабочие моменты, концепцию вечера. Все были уверены, что он будет. Я сама узнала эту ужасную новость только вчера. Это просто шок. Первый театр направил официальное письмо в поддержку, потому что мы понимаем, что Женя — не обычное лицо, это человек театра, художественной жизни Украины со своей чёткой проукраинской позицией», — добавила Виктюк.

Мать Евгения Ирина Лавренчук призвала поддержать сына и приобщаться к группе Free Eugene Lavrenchuk в Facebook.

Как сообщала Одесса News, 17 декабря 2021 года украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора «Первой украинской школы театра и кино» Евгения Лавренчука задержали в Италии. Он содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. Итальянская сторона изучает запрос, поданный из России. По ее информации, детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ.

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