В Одессе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля исполняется 38 лет со дня трагического события в истории Украины – аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

С целью чествования подвига участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Одессе прошёл митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам на пересечении улицы М. Арнаутской и проспекта Украинских Героев, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В мероприятии приняли участие представители руководства города и области, органов ГСЧС и Нацполиции, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В храмах Одессы проходят молебны по умершим и погибшим участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

По случаю 38-й годовщины Чернобыльской катастрофы будет предоставлена адресная единовременная материальная помощь: 13 пострадавшим и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — в размере 4000 грн каждому на общую сумму 52 тыс. грн; 100 вдовам погибших (умерших) граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, в размере 2500 грн каждой на общую сумму 250 тыс. грн. Эта помощь в ближайшее время будет выплачена получателям.

Фото: «Одесса»

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