«Укрзалізниця» ввела маршалов железнодорожной безопасности

На вокзалах и в поездах «Укрзалізниці» начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны компании, главная задача которых – контролировать ситуацию безопасности в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика 9 октября.

В отличие от охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают непублично.

«Это распространённая модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты», – отметил председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Лященко.

Первые маршалы «Укрзалізниці» начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое сейчас требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

5 июля «Укрзалізниця» объявила о возвращении военизированной охраны в пассажирские поезда.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года АО «Укрзализныця» железнодорожникам передано 15 новых пассажирских вагонов — последние из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета, в том числе и для Одессы.

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