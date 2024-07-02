В Одессе открыли ещё 4 пляжа для отдыхающих

В Одессе постепенно увеличивается количество зон купания и оздоровления.

По информации Одесской облгосадминистрации, с 1 июля в Одессе официально открыты ещё четыре зоны для отдыхающих: инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), пляж True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

Отмечается, что список будет дополняться по мере прохождения проверок.

Одесса News информировала об открытии 8 июня 2024 года в Одессе пляжа «Калетон».

Карты: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy