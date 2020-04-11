Одесский преподаватель физики получил серебряную кнопку YouTube

Администрация YouTube отметила серебряной кнопкой рекордное количестве просмотров онлайн-уроков по физике известного одесского педагога Павла Виктора, которыми он бесплатно делится со всеми желающими.

Об этом Виктор написал на своей странице в Facebook.

«Вот такую посылку вчера принёс курьер», — прокомментировал преподаватель физики Ришельевского лицея фотографию посылки.

Следует отметить, что серебряную кнопку YouTube вручают после того, как количество подписчиков канала достигнет 100 тысяч.

А у одесского педагога количество просмотров онлайн-уроков по физике уже достигло 20 миллионов человек. Этому способствовало, по мнению учителя, введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией СOVID-19.

Как сообщала Одесса News в мае 2018 года, одесский педагог начал размещать уроки по углублённому курсу физики на YouTube для заболевших учеников. Осенью 2019 года количество просмотров достигло 15 миллионов.

Павел Виктор является заслуженным учителем Украины, победителем всеукраинского конкурса «Учитель года — 2009».

Фото: Facebook