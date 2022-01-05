В Украине 5 января началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«С 5 января по 22 января 2022 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО», — говорится в сообщении.

Желающие принять участие в пробном ВНО должны заполнить регистрационную форму, в личном кабинете распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО, а через 5-7 дней — проверить факт зачисления средств.

В 2022 году пробное ВНО состоится 19 марта — по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а также 26 марта — по истории Украины, математике, математике (задание уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В УЦОКО подчеркнули, что в день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Как сообщала Одесса News, с 1 января в Украине повышаются на 10-20% размеры зарплат педагогических работников.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat