Большая часть Северодонецка находится под контролем российских войск

Большая часть Северодонецка Луганской области находится под контролем российских оккупационных войск.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

«Большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Город не окружён и предпосылок для этого нет», – написал он.

По словам Гайдая, Северодонецк приближается к уровню разрушений двух других городов области – Рубежного и Попасной.

«В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилого фонда, из них 60% – критически, то есть восстановлению не подлежит. Из-за обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти невозможно, как и эвакуировать людей», – добавил глава ОВА.

Гайдай также сообщил, что «31 мая в 18:55 враги с самолёта атаковали объединение «Азот», в результате чего произошёл выброс ядовитых веществ. Днём враг совершил артиллерийский обстрел завода «Пролетарий» в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничное ликвидирование жилищного фонда».

По информации Генштаба ВСУ в Facebook, за последние сутки в Донецке и Луганске отбили девять атак противника, уничтожены два вражеских танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть машин противника.

Генштаб также сообщил текущую оперативную информацию о военной обстановке на других направлениях.

В частности, на Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению защиты украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Принимаются меры по проверке боеготовности некоторых подразделений и воинских частей.

Отмечается, что российский агрессор обстрелял ракетой с Су-35 Белопилье Сумской области. Повреждён артиллерийским огнём населённый пункт Середина-Буда этой области.

На Слобожанском направлении российский враг продолжал укреплять свои позиции и осуществлять разведку. На Харьковском направлении вражина обстреляла из ствольной и реактивной артиллерии населённые пункты Александровка, Слатино, Циркуны, ударила вертолётами армейской авиации по сёлам Весёлое и Терновая.

На Славянском направлении российский враг перегруппировал свои войска. В результате потерь в районе Довгенького отвёл в город Изюм некоторые подразделения на восстановление. В целях усиления защиты и обороны логистических маршрутов усилил группировку в Купянске за счёт перемещения батальонной тактической группы. Проводил разведку позиций наших войск с помощью БПЛА «Орлан-10» в районах Изюма, Первомайского и Великой Камышевахи.

На Донецком направлении подразделения российского агрессора при поддержке ВВС направляют свои усилия на проведение наступательных операций.

В целях нанесения потерь и истощения личного состава наших войск российский враг стреляет по линии соприкосновения из миномётов, артиллерии и множественных ракетных установок. Отремонтировали железнодорожный мостовой переход в районе Купянска для восстановления логистического обеспечения железнодорожной ветки Купянск-Лиман.

На Лиманском направлении российский враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолётов Ка-52 наступление идёт в направлении Лиман-Старый Караван, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении противник пытается выбить подразделения наших войск с позиций в районах Белогоровка и Врубовка. Использовал штурмовую и армейскую авиацию в населённых пунктах Камышеваха, Берестов и Нырков.

На Запорожском направлении враг провёл инженерные работы по укреплению второй линии обороны. Передислоцировался в район поселения Васильевка к мотострелковому и танковому батальону Т-62.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях российский враг удерживает занятые позиции, нанося огневые повреждения из миномётов и артиллерии.

На Южнобугском направлении основные усилия российского врага сосредоточены на удержании занятых позиций и создании дополнительных линий обороны. В районах населённых пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое осуществлялись массированные обстрелы из множественных ракетных установок, артиллерии и миномётов.

Карта Минобороны Великобритании боевых действий в Украине по сост. на 31 мая 2022 года

Одесса News сообщала о военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Фото: Генштаб ВСУ, Луганская ООВА

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