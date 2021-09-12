В августе аэропорт «Одесса» обслужил пассажиров больше, чем за весь 2020 год

В августе Одесский аэропорт обслужил больше пассажиров, чем за весь прошлый год.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Международный аэропорт «Одесса».

Отмечается, что авиаперелёты совершили 188 тысяч 564 пассажира, что на 13% больше, чем в июле. При этом количество рейсов за август увеличилось на 10%.

Самыми популярными у одесситов и гостей города стали пять направлений: Стамбул, Борисполь, Анталия, Варшава и Вена.

Подчёркивается, что августовские показатели являются рекордными, ведь в этом месяце услугами аэропорта воспользовалось больше пассажиров, чем за целый 2020 год.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в Международном аэропорту «Одесса» заработал первый телескопический трап.

Фото: Международный аэропорт «Одесса»

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