«Моряки» вничью сыграли в Ужгороде с местным «Минаем»

ФК «Минай» (Ужгород) — «Черноморец» (Одесса) — 2:2 — с таким результатом завершился 12 сентября матч между этими футбольными командами, участвующими в VBET Лиге.

На ужгородском стадионе при 25-градусной, солнечной погоде разыгрывались страсти погорячее. Как сообщает ФК»Черноморец», большая часть игры смотрелась на одном дыхании. И, в основном, благодаря раскрепощённому атакующему футболу «Черноморца».

«Выдержав стартовый инициативный период «Миная» (Коваленко на 2 минуте попал в крестовину), наша команда раскрылась во всей красе в середине первого тайма. Моменты пошли один за другим. Кучер спас ворота хозяев поля после ударов Кравченко (под перекладину), Ваната (выход один на один), Авагимяна (добивание). Наконец на 38 минуте хорошо разыгранная комбинация завершилась голом Исаенко, однако арбитры зафиксировали офсайд у «моряка», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается спорное решение судьи Деревинского, который «почему-то решил, что падение Вишневского в штрафной площадке «Черноморца» организовал Вантух и назначил пенальти — 0:1 (Байдал развёл Кучерука и мяч по разным углам ворот). Шок от такого поворота событий у наших ребят прошёл ещё до перерыва, и в компенсированное время Ванат был близок к тому, чтобы сравнять счет, но вновь отличился Кучер».

Начало второго тайма опять продемонстрировало то, что Фортуна не замечает «моряков». На атаки нашей команды «Минай» ответил стремительным проходом Вишневского — 0:2. К счастью, Ванат по правому флангу ворвался в штрафную и «пробил» Кучера — 1:2. Вскоре отличился Авагимян. Удар Путри Кучер парировал, добивал Артур, и голкипер оказался в сетке вместе с мячом — 2:2. Этим счётом матч и завершился.

Подчёркивается, что «моряки» продемонстрировали яркий атакующий футбол».

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз после матча сказал:

«Много сегодня не реализовали моментов, но такая, боевая ничья. «Минаю» дома и родные стены помогали. Мои парни сегодня здорово отреагировали на 0:2, вернулись в игру, забили гол. Ванат забил великолепный гол, и Авагимян. Хотелось бы победы, но увы»

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Кстати. Ближайший матч чемпионата VBET Лиги в Одессе состоится 27 сентября. В рамках 9 тура «Черноморец» будет принимать «Ингулец» (Петрово). Начало встречи в 19−30.

Из 16 команд, участвующих в Чемпионате Украины сезона 2021-2022, «Черноморец» на 14-м месте.

Как сообщала Одесса News, клубы украинской футбольной Премьер-лиги «Динамо» и «Черноморец» достигли соглашения о переходе в одесский клуб на правах аренды до конца сезона 23-летнего защитника киевлян Романа Вантуха.

Фото: www.fcminaj.com, www.footboom.com

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