Первый день нового года в Одессе и области не обошёлся без пожаров

1 января в Одессе, в двухэтажном доме №47 по улице Адмирала Лазарева произошёл пожар.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, погибла хозяйка квартиры на втором этаже.

Отмечается, что вызов поступил в 15:11 и уже через 20 минут пожарные ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров. Установлено, что в комнате горели кровать и домашние вещи.

Во время тушения было обнаружено тело хозяйки квартиры 1968 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В этот же день вечером при тушении пожара в частном доме на ул.27 садового общества «Степное», что в Лиманском районе, спасатели обнаружили тело погибшего человека, анкетные данные которого устанавливаются.

В 21:59 в Службу спасения «101» пришло сообщение о пожаре на 5-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Ильфа и Петрова, 6.

Посредством автолестницы был спасён сын хозяйки квартиры, которого передали специалистам-медикам.

Здесь вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание телевизора. Как сообщала Одесса News, и последний день 2019 года также не обошёлся без пожара: спасатели 31 декабря ликвидировали возгорание в комнате 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области